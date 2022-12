Brasil perde nos pênaltis e está fora da Copa do Mundo

A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo. O time brasileiro perdeu, nesta sexta-feira (9), para a Croácia, nos pênaltis, e está eliminado da competição.

Depois de fazer um primeiro tempo ruim, o time brasileiro melhorou no segundo tempo, mas parou nas grandes defesas do goleiro croata.

Na prorrogação, o Brasil se manteve bem e conseguiu, no acréscimo do primeiro tempo, fazer um belo gol com Neymar, depois de tabela com Paquetá.

Contudo, na segunda etapa, a Croácia se lançou para o ataque e conseguiu, aos 115 minutos, empatar o jogo com Petkovic. O resultado de 1 a 1 levou a partida para as penalidades.

Nos pênaltis, Rodrigo perdeu a cobrança inicial do Brasil. Depois, a Croácia marcou todas suas cobranças e Marquinhos, na quarta cobrança brasileira, chutou na trave, finalizando o resultado de 4 a 2 para os europeus.

Pela segunda Copa seguida o Brasil é eliminado por uma seleção europeia, na fase quartas de final.