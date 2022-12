Torcedores em Niterói se preocupam com Brasil após primeiro tempo tenso

Os primeiros 45 minutos da disputa entre Brasil e Croácia por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo 2022 não teve gols para nenhum dos dois lados, mas, mesmo assim, deixou a maior parte dos torcedores brasileiros em Niterói preocupados no início da tarde desta sexta-feira (09/12).

Os espectadores reunidos no terraço do shopping Plaza, no centro do município, começaram a partida empolgados, mas o desempenho da Seleção ao longo do primeiro tempo fez a galera trocar a vibração da torcida por suspiros de preocupação.

"Espero que o 2° tempo seja melhor. O Brasil perdeu muita oportunidade. Acho que pra um 1° tempo foi mais difícil do que devia", opina a torcedora Camila, de 33 anos.

Seu filho Luca, de 13, é mais direto sobre o que faltou nesse primeiro tempo: "gol. Tem que ter é gol", avalia o adolescente, que acha que, para uma segunda rodada de "mata-mata", o time devia estar melhor.

Sentados no puff ao lado, o casal Eduardo e Mell, de23 e 19 anos, respectivamente, concorda. "O Brasil jogou mal até agora, na verdade. Meio de campo tá perdido, tá sobrando tudo para a zaga. Se continuar assim não vai dar muito bom não", pensa o jovem.

Sua namorada não prevê alívio para a próxima metade de jogo. "Também achei que foi muito ruim o jogo. Não estou muito confiante não", afirma. Eduardo está um pouco mais otimista.

"Se o Tite mexer agora, principalmente ali no meio de. campo, a gente tem alguma chance. Se mudar, tô confiante", acredita o torcedor.

Enquanto não sai gol, o jeito é fazer como os irmãos Miguel e Rafael de 5 anos; dançar e brincar está valendo mais a pena que o jogo, na opinião dos pequenos.

"Eles não são muito de futebol. Coloquei no futsal, não deu muito certo. O negócio deles é judô. Aí estão aqui só porque é Copa mesmo", confessa Elisete, de 43 anos, mãe dos meninos.