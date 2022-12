Brasil terá força quase total para duelo contra a Croácia pelas quartas

Na antivéspera para a abertura das quartas-de-finais da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira (9), a partir de 12h, Brasil e Croácia treinaram com intensidade para tentar levar a campo a melhor formação em busca da vaga para as semifinais. A equipe brasileira deverá iniciar a partida com todos os jogadores que vêm atuando como titulares na campanha em busca do hexa.

Vini - Vinicius Junior concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (7), em que falou de tudo um pouco. Ascensão na Seleção, quartas de final com a Croácia, contou da idolatria por Neymar, da amizade com o agora rival Modric ainda do possível distrato de contrato com a Nike, fornecedora esportiva particular.

Ainda na entrevista, o jogador revelado pelo Flamengo e hoje estrela do Real Madrid comentou o episódio no qual saiu com alguns jogadores da Seleção em uma folga no Catar e comeram o famoso "bife folheado a ouro". Houve críticas em redes sociais e Ronaldo Fenômeno, que estava no mesmo restaurante do famoso chef de cozinha libanês em Doha, lamentou e respondeu aos ataques.

"Acredito que na folga posso fazer o que bem entender. Quando estou de folga tento me distrair ao máximo, estar com meus amigos, família, fazer o que eu acho que é melhor para mim. Não acredito que devam falar o que temos que fazer ou não, mas sim cobrar o que fazemos em campo", disse Vinicius Junior.

O episódio aconteceu a primeira folga da Seleção no Catar. Alguns jogadores, entre eles Vinicius Jr, saíram para jantar com Ronaldo Fenômeno. A rede de restaurantes de luxo Nusr-Et, do chef Salt Bae, conhecido na internet por vídeos salgando carnes de uma forma estilosa, foi o local escolhido.

Croatas dizem que vêem com o respeita a equipe brasileira

Pelo lado croata, os jogadores adversários mostraram um discurso de respeito ao Brasil. Lovren, zagueiro que vem sendo uma das revelações da equipe, mostrou qual é a postura dos seus companheiros durante a entrevista coletiva concedida nessa quarta-feira (7).

Crotas são os atuais vice-campeões mundiais | Foto: Divulgação

“Deixem eles dançarem. Não vejo desrespeito no fato de que o brasileiro nasce e vive de música. Sei como eles vivem, e não vejo nada de errado nisso. Claro, tudo tem seus limites”, declarou.

No Zenit, Lovren tem a companhia de sete brasileiros, entre eles Malcom e Claudinho. O zagueiro ex-Liverpool disse que os anos ao lado de jogadores do Brasil o fez aprender algumas coisas em português. Após a definição do confronto das quartas de final, todos enviaram mensagens.

Lovren tem 33 anos, passou por Lyon, Southampton, Liverpool e está em sua terceira temporada no Zenit. Conviveu com vários brasileiros ao longo da sua carreira. A experiência o faz ter certeza de uma coisa: caso, nesta sexta-feira, os jogadores do Brasil dancem após um gol contra a Croácia nas quartas da Copa do Mundo, não será, jamais, sinal de desrespeito.