São Gonçalo Esporte Clube sobe para a 1ª divisão do Carioca no sub-9 e sub-10

Duas equipes de futebol mirim do São Gonçalo Esporte Clube vão jogar na 1ª divisão do Campeonato Carioca no ano que vem. A conquista vem depois do time sub-9 ser o campeão da série Prata e o sub-10 se consagrar o vice-campeão da Taça Rio.

O sub-10 foi o vice-campeão da série prata | Foto: Divulgação

O treinador da categoria sub-9, Casé Morais, diz que o acesso para a série Ouro em 2023 veio graças a muito trabalho e dedicação dos atletas, pais e da comissão técnica.

"Essa conquista é de suma importância, pois podemos colocar São Gonçalo na elite do campeonato estadual e, consequentemente, aumentar o leque de oportunidades para os nossos atletas", conta o técnico.

Além dos títulos, o time também teve seus atletas reconhecidos. O Arthur foi artilheiro da competição na categoria sub-9, o Davi foi o artilheiro da competição na categoria sub-10 e o Davi e o Thales foram responsáveis pela defesa menos vazada da competição sub-10.

Ex-jogador profissional e professor, o pai do zagueiro Iago, do sub-9, não soube conter a emoção com tamanha conquista e se diz muito feliz com o fato de São Gonçalo hoje ter um clube que pode levar esperança às crianças gonçalenses que sonham em ser profissionais um dia.

"Estamos radiante em saber que no ano de 2023 nosso filho irá jogar a primeira divisão representando nossa cidade e enfrentando as melhores equipes do estado, como Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense", diz Danilo Coutinho, pai de Iago, campeão com o sub-9.

O zagueiro Iago, do sub-9, e seu pai Danilo | Foto: Divulgação

Agora as duas equipes de São Gonçalo disputam, no ano que vem, a principal competição de futebol infantil do estado do Rio.