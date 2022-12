Portugal dá chocolate na Suíça e avança para as quartas da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo no Qatar está se aproximando e Portugal mostrou mais uma vez que não veio para brincadeira. Após golear a Suíça nesta terça-feira (6) por 6x1, os portugueses conquistaram o lugar nas quartas de finais da competição.

A seleção comandada por Fernando Santos abriu o placar com Gonçalo Ramos, substituto de Cristiano Ronaldo no jogo. Depois, Pepe ampliou fazendo o segundo. Já no segundo tempo, o jovem Gonçalo marcou mais dois gols, se consagrando com o primeiro hat trick do campeonato. Os outros gols foram marcados por Rafael Guerreiro e Rafael Leão.

Com o resultado, Portugal enfrenta Marrocos que, tendo sido subestimada, venceu a Espanha também nesta terça-feira (6). As duas seleções vão se encontrar no próximo sábado (10), às 12h, e o vencedor estará classificado para as semifinais.