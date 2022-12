Maurício Barbieri é contratado como técnico do Vasco

O treinador Maurício Barbieri, de 41 anos, foi anunciado oficialmente, na manhã desta terça-feira (06/12), como o novo nome no comando da equipe do Vasco da Gama na próxima temporada.

Além de Barbieri, a diretoria alvinegra também anunciou a contratação de Abel Braga, ex-treinador de 70 anos, como diretor-técnico do clube. Ele já estava negociando para ocupar o cargo há algumas semanas e chegou a participar de escolhas importantes do time, segundo relatos, incluindo a escolha de Barbieri.

"O nosso técnico vai ser Maurício Barbieri, um jovem que vem de três anos dentro do Red Bull Bragantino, um clube com viés empresarial, com objetivos muito semelhantes, em nível mundial, com o Vasco. É um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023: agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento de talentos, potencializar jogadores para fins esportivos e financeiros", declarou Paulo Bracks, diretor de futebol da SAF do vasco.

O último time carioca treinado por Barbieri foi o 'arquirival' do Vasco, o Flamengo. A passagem do treinador pelo rubro-negro aconteceu em 2018. Desde então, ele passou por Goiás, CSA, América-MG e Red Bull Bragantino.