Brasil dá show contra a Coreia e avança para as quartas da Copa do Mundo

O sonho do hexa está cada vez mais próximo. Após golear a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5) por 4x1, o Brasil conquistou o lugar nas quartas de finais da Copa do Mundo no Qatar.

A seleção de Tite abriu o placar com direito a quatro gols ainda no primeiro tempo. Vinicius Junior foi o primeiro a marcar, e depois foi a vez de Neymar fazer de pênalti do jeito que gosta. Mais para o final, Richarlyson ampliou com um golaço e Paquetá finalizou.

Com o resultado, o Brasil enfrentará a Croácia, que ganhou do Japão também nesta segunda-feira (5), em jogo que foi até as disputas de pênaltis. As duas seleções vão se encontrar na próxima sexta-feira (9), às 12h, e o vencedor passará para as semifinais.