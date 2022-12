Primeiro tempo de Brasil x Coreia anima torcedores de Niterói

Torcedores espantaram o nervosismo com os quatro gols brasileiro no primeiro tempo - Foto: Layla Mussi

A primeira partida do Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo começou animada. A Seleção Brasileira conseguiu acertar as redes do adversário, Coreia do Sul, quatro vezes nos primeiros 45 minutos, levando à loucura os torcedores reunidos nos bares e restaurantes de São Francisco, em Niterói.

"Jogo fantástico. Está melhor do que a gente esperava", explica o niteroiense Fernando, de 28 anos. Ele veio assistir a partida com Carolina, de 30, no chamado "Saco" de São Francisco e, até agora, não se arrepende de ter saído para prestigiar o jogo.

Sua companhia credita ao camisa 10 o bom desempenho. "A presença do Neymar faz toda a diferença. Ele em campo traz outro clima pro time", opina Carolina. Por ela, o jogo já podia, inclusive, terminar: "O time deve estar assim: 'ainda tem que jogar mais 45?'".

As amigas Maria Luísa e Giovana, de 22 e 20 anos, respectivamente, também já se animaram com o início de partida. "Não esperava tanto. Estava esperando uns 2 a 1, 3 a 1. Quatro de uma vez foi surpreendente", vibra Maria.

Sua amiga também está feliz com o resultado e espera que as redes brasileiras permaneçam intactas. "Se Deus quiser não vai sair nenhum para a Coreia, vai sair nada", prevê ela. "Eu aposto em unzinho deles. Até no 7 a 1 a gente fez um", responde a colega.