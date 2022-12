Com Neymar e Danilo, Brasil está escalado para encarar a Coreia

CBF publicou, horas antes do jogo, camisa do craque Neymar, mostrando que ele iria pro jogo - Foto: Divulgação/Twitter CBF

Depois do susto de perder seu principal jogador logo na estreia e ter uma derrota para Camarões na última rodada da fase de grupos, a seleção brasileira inicia, nesta segunda (5), a fase mata-mata da Copa do Mundo com 'força quase máxima'.

Já definido por Tite, o time brasileiro terá Neymar de volta no ataque após ficar duas partidas fora, e o retorno de Danilo, que também se machucou na estreia. Este, no entanto, atuará improvisado na lateral esquerda já que o titular, Alex Sandro, segue machucado, e seu reserva Alex Teles foi cortado por lesão.

Portanto, o time titular que vai a campo tem: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Neymar e Vini Jr; Richarlison.

O Brasil encara a Coreia do Sul às 16h. Passando de fase, a adversária será a Croácia que venceu o Japão nos pênaltis.