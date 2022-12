Mbappe decide o jogo e França avança para as quartas da Copa do Mundo

A França segue viva na busca do terceiro título na Copa do Mundo. Após fazer três gols neste domingo (4) contra a Polônia, a seleção de Mbappe venceu por 3x1 e conquistou o lugar nas quartas de finais. O jogo aconteceu no estádio Al Thumama, e teve recordes sendo quebrados pela equipe francesa.

O destaque da partida foi Mbappe, que ao marcar dois golaços na disputa, se consagrou como o único jogador com menos de 24 anos a ter feito oito gols em Copa do Mundo. O atleta também é o artilheiro da competição, com cinco gols.

O outro gol da França veio dos pés de Giroud, que também alcançou marco histórico, e se tornou o maior artilheiro da história da seleção, com 52 gols – um a mais do que Thierry Henry.

Já o gol da Polônia, foi marcado por Lewandowski no finalzinho de pênalti. Ele, que foi eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2021, joga sua última copa aos 34 anos.

Ainda nesta tarde, às 16h (horário de Brasília), será decidido o próximo adversário dos franceses no jogo entre Inglaterra e Senegal. O vencedor enfrenta a atual campeã do mundo no próximo sábado (10), também às 16h, no Al Bayt.