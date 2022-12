Após lesão, Neymar volta a jogar pelo Brasil amanhã, contra a Coréia

Neymar está de volta à seleção na Copa do Mundo. O técnico Tite confirmou que o atacante vai jogar contra a Coréia do Sul, pelas oitavas de final da competição, nesta segunda-feira. O camisa 10 se recuperou da lesão no tornozelo direito e será titular.

Neymar foi a campo neste sábado para o esperado teste às vésperas das oitavas de final, e confirmou retorno. De chuteiras, o atacante treinou com bola de forma leve com os demais companheiros, esteve presente na roda de bobinho e na de troca de passes pelo alto.

Não aparentou se queixar de dores no tornozelo direito quando fez trabalho específico de finalização, com as duas pernas. Ao longo de toda a atividade, Neymar esbanjou felicidade e bom humor, e contagiou a todos os jogadores.

O lateral-direito Danilo está em estágio mais avançado e deve ser relacionado sem restrições. Ele já treinou a parte física com chuteiras no campo e fez atividade com bola. Agora, participou de movimentações com os demais jogadores. Alex Sandro, último a se lesionar, ainda é dúvida. Também fez avaliações físicas como Neymar, e não tem presença garantida como titular.