Léo Dias divulga que Andrés Sanchez será o novo presidente da CBF, mas ele nega

O colunista Léo Dias, do portal “Metrópoles”, divulgou na tarde deste sábado (3) que o ex-mandatário do Corinthians, Andrés Sanchez, será o novo presidente da CBF. De acordo com o blog, a posse acontecerá após a Copa do Mundo do Catar, no final de dezembro.

Ainda nesta tarde, Sanchez veio à público e negou a informação trazida pelo site. Em suas redes sociais, afirmou: "Sobre a notícia do Léo Dias... não condiz com a verdade. Todos que estão no futebol temos que apoiar as mudanças e a gestão do presidente Ednaldo Rodrigues, que está melhorando e muito a imagem do futebol brasileiro. Portanto, essa notícia é mais umas das loucuras de algum repórter", disse.

O atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi eleito para o cargo em março deste ano. Até a finalização desta matéria, ele não havia se pronunciado sobre a notícia.