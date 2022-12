Derrota chateia, mas não abala confiança de torcedores brasileiros no Alcântara

Mesmo ocupando o primeiro lugar do Grupo G e, portanto, classificado para as oitavas de final para a Copa do Mundo no Catar, o Brasil terminou a tarde desta sexta-feira (02/12) com um gosto amargo, deixado pela derrota por 1 a 0 para o time de Camarões na partida disputada hoje, às 16h, no Lusail Stadium.

O público gonçalense reunido para assistir à disputa no Macaco Steakhouse, em Alcântara, começou o jogo bastante confiante. Nos acréscimos do segundo tempo, a segurança foi ameaçada pelo gol do meio-campo Vincent Aboubakar, que garantiu a vitória camaronesa. Ainda assim, a maioria dos espectadores seguem acreditando num bom desempenho da 'equipe canarinho' na próxima fase.

"A derrota foi normal. França também perdeu, com o time reserva. O Brasil está nas oitavas de final e com time principal. Não abalou a confiança, aqui é Brasil sempre", garante o funcionário do local e torcedor William, de 32 anos. Na opinião dele, a performance da Seleção até aqui está no mesmo nível, ou melhor, do que a de outros times apontados como favoritos ao título, como França e Portugal.

O torcedor Diogo, de 26 anos, também continua acreditando, mas não esconde seu desapontamento. "Esperava mais do Brasil. Na entrada das oitavas, um absurdo perder de 1 a 0 para Camarões", reclama. Seu amigo Guilherme, de 26, complementa com otimismo: "Brasil tinha tudo para ganhar, mas colocou para time reserva. Procurou a derrota. Mas a gente vai ganhar o próximo, com time titular, aquela cena. Brasil vai ganhar, esqueça tudo!"

O casal Richard e Michelle, de 40 e 39 anos, respectivamente, compartilha de um sentimento similar. "Mesmo classificado, a gente esperava mais do Brasil. Toda derrota é ruim", opina a mulher. Seu esposo concorda. "O Tite não precisava colocar a Seleção toda de reservas. Podia ter sido mesclado. Infelizmente, jogo é assim. Mas é a reserva, a principal tá lá ainda, estamos motivados", conclui.

No meio da torcida, há ainda aqueles que vibram pela Seleção, mas apreciam o mérito do adversário. É o caso de Pero Vaz, de 58 anos. "A partida foi boa. Camarões mereceu ganhar, porque foi com sangue nos olhos, partiu para dentro", reconhece o gonçalense.

Por último, há ainda o grupo dos que não saem abalados pela derrota, contanto que possam continuar desfrutando de alguns 'benefícios' da Copa. "Eu sigo acreditando no Hexa, para continuar trabalhando meio período", confessa Carol, de 25 anos, que foi assistir ao jogo com um grupo de amigas. Sua colega Tainá, de 20 traz outro motivo: "Eu achei maravilhoso o jogo, porque já enchi a cara. Não entendo de futebol, então o que importa para mim é curtir".