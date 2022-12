Gonçalenses apostam em gol de Pedro e vitória em partida do Brasil

Torcedores gonçalenses se reuniram, na tarde desta sexta-feira (02/11), em um steakhouse no Alcântara para assistir a última partida da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Após a classificação para a próxima etapa da competição, a torcida local está bastante confiante para confronto com Camarões.

Na opinião da maioria dos presentes na Macaco Steakhouse, o time comandado por Tite deve fazer pelo menos dois gols sobre a Seleção Camaronesa. "Hoje vai ser 3 a 1. Vamos fazer bonito. Tem que fazer bonito po, é Brasil", prevê o torcedor Marcelo, de 42 anos.

Um dos três gols estimados pelo torcedor gonçalense já tem dono. "No segundo tempo vai entrar o Pedro e fazer um gol também. Sou vascaíno, mas pelo Brasil não tem time, o que vale são os gols", brinca Marcelo, sobre o atleta do Flamengo.

O niteroiense Bruno, de 34 anos, concorda. "Hoje vai ser uns 3 a 0, com gol de Pedro. Chegamos às oitavas na segunda-feira e agora vamos ser campeão", vibra.

O torcedor é cliente do espaço e trouxe a família para assistir à partida. "Somos de Niterói, deixamos o filho brincando no espaço infantil e viemos assistir", explica a esposa Juliana, de 31.

Outra torcedora confiante no local é Cristiane, de 48 anos, que também aposta em 3 gols da Canarinho. "Estou confiante, como sempre. Se não confiasse no meu Brasil, era melhor nem estar aqui", se anima a moradora do Bandeirantes.

Enquanto o público fica atento ao telão com a partida, os funcionários do local tentam conciliar o trabalho com a torcida. O barman Mateus, de 21, revela que, entre a preparação de uma bebida e outra, luta para pegar alguns lances, nem sempre com sucesso.

"Quase não dá tempo de ver o jogo nenhum, drink à beça", confessa o jovem, que prevê 2 a 0 para a partida desta sexta. Além da torcida pelo Brasil, ele também não esconde sua afeição por outro país. "Brasil tem que ganhar. Mas o Japão também. Gosto muito de anime, então tô torcendo pelos japoneses também e feliz com a classificação deles", comemora.