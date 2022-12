Argentina vence a Polônia e se classifica na Copa do Mundo

A Argentina enfrentou a Polônia, na tarde desta quarta-feira (30), em uma partida decisiva onde valia vaga para as oitavas de finais da Copa do Mundo.

A equipe sul-americana começou muito bem o jogo, pressionando, mas foi só no segundo tempo que saíram os gols. Mac Allister e Julián Álvarez marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

Enquanto isso, o México enfrentava a Arábia Saudita ao mesmo tempo, e com a combinação de resultados, precisava de um resultado elástico para se classificar, porém acabou vencendo apenas por 2 a 1 e está eliminado, assim como os árabes.

Agora, a Argentina enfrentará a Austrália pelas oitavas de finais do mundial, no sábado (03), às 16 horas. Já a Polônia enfrentará a França, no domingo (04), às 12 horas.