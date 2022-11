Histórico: Trio de arbitragem feminino comandará jogo da Copa pela 1ª vez

Na próxima quinta-feira (1), o mundo poderá acompanhar um momento histórico no futebol, o primeiro trio de arbitragem 100% feminino em um jogo de Copa do Mundo. A partida entre Alemanha e Costa Rica será comandado por Stéphanie Frappart, Karen Diaz Medina e a catarinense Neuza Back.

A catarinense Neuza Back será uma das assistentes do jogo entre Alemanha e Costa Rica, na Copa do Mundo | Foto: Reprodução

Até o momento já foram realizados 36 jogos da Copa do Mundo do Catar e nenhuma das seis profissionais escolhidas pela FIFA haviam sido escalada para as funções principais. Stéphanie Frappart, francesa de 38 anos, será a árbitra principal, acompanhada das assistentes mexicana e brasileira.

Esse momento é histórico pois é a primeira vez que a FIFA convoca árbitras para atuarem na Copa. As seis escolhidas para o Mundial do Catar foram: Stephanie Frappart, da França, Salima Mukansanga, de Ruanda, e Yoshimi Yamashita, do Japão, e três assistentes: Neuza Back, do Brasil, Karen Díaz Medina, do México, e Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos.