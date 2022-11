Suspeitos de realizar golpe do "Boa Noite, Cinderela", são presos em São Gonçalo e na Zona Sul do Rio

Pertences de vítimas e drogas sedativas foram apreendidas com suspeitos, que trabalham como garotos de programa em São Gonçalo, segundo apuração - Foto: Reprodução

Quatro homens foram presos, na manhã desta terça-feira (29/11), após acusações de fazerem parte de uma quadrilha que realizava o golpe do "Boa noite, Cinderela" no Rio de Janeiro. Um dos homens foi preso em São Gonçalo; os outros três foram detidos em Copacabana, bairro da Zona Sul do Rio.

O caso está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon), que realizou as prisões. Segundo a Delegacia, integrantes da quadrilha marcavam um encontro na casa das vítimas através de aplicativos de namoro e relacionamentos. Ao chegarem na residência, a vítima era sedada à força e os acusados aproveitavam o tempo de efeito dos sedativos para roubar senhas e informações para fazer transferências bancárias no nome da pessoa.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, eles também levavam pertences das vítimas. Em um dos casos, uma mulher roubada pelo grupo chegou a ficar internada por dois dias em uma unidade de tratamento intensivo na Zona Sul por conta do efeito das drogas. A dose de 'dopping' aplicada foi tão alta que ela só recebeu alta hospitalar depois de 5 dias.

A apuração da Polícia concluiu que os membros do grupo costumam trabalhar com prostituição em São Gonçalo. Eles irão responder por acusações de associação criminosa e roubo qualificado. Junto com os detidos, foram apreendidos itens pessoais roubados, como cartões e celulares. Os sedativos utilizados nos crimes também foram encontrados e levados à 14ª DP.