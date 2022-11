Rodrigo Lasmar confirma Danilo e Neymar fora do jogo contra Camarões

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, atualizou nesta terça-feira (29) a situação de Danilo e Neymar, e confirmou que ambos estão fora do duelo contra Camarões e seguem em recuperação.

“Danilo e Neymar continuam em processo de recuperação das suas lesões no tornozelo. Cada um com abordagem diferente, pois são lesões diferentes, isso é importante salientar.”, disse o Rodrigo Lasmar.

O médico afirmou ainda que Alex Sandro também está fora dessa partida. De acordo com as informações, o lateral esquerdo sofreu com dores no quadril esquerdo na última partida.

“Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida de ontem. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética. Ela evidenciou lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para a que a gente possa recuperá-lo o quanto antes.”, completou o médico.