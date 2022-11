Tite deve rodar a seleção na partida contra Camarões

A seleção brasileira venceu a segunda partida na Copa do Mundo, na tarde da última segunda-feira (28), e com isso deve poupar alguns jogadores para a partida contra Camarões.

Já classificado para as oitavas de finais, Tite já não contaria com Neymar e Danilo, mas agora também perdeu Alex Sandro. Além deles, outros jogadores devem ficar de fora do terceiro jogo para não correrem risco de lesão e poder rodar o elenco.

O técnico da seleção brasileira ainda não quis antecipar a escalação para essa partida, mas com uma classificação antecipada ele consegue utilizar jogadores que ainda não foram aproveitados, como Pedro e Everton Ribeiro.