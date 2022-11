Seleção Brasileira tem mais um desfalque após lesão de Alex Sandro

Depois de perder Neymar e Danilo por conta de lesões na primeira fase da Copa do Mundo 2022, a Seleção Brasileira acaba de enfrentar mais um desfalque. Desta vez, foi o lateral esquerdo Alex Sandro quem se machucou. Uma lesão muscular no lado esquerdo do quadril deve deixar o jogador de fora do confronto entre Brasil e Camarões, na próxima sexta-feira (02/12).

Neymar e Danilo também ficarão de fora do último jogo da Seleção pela fase de grupos. Segundo o médico da comissão técnica da CBF, Rodrigo Lasmar, o problema foi descoberto após um exame realizado com o atleta nesta terça-feira (29/11).

"Sobre o jogo de ontem, Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética. Ela evidenciou lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para que a gente possa recuperá-lo o quanto antes", explicou Lasmar.

Alex se machucou durante a partida contra a Suíça, na última segunda (28/11), que terminou com mais uma vitória do Brasil, por 1 a 0. Já no fim do jogo, aos 41 minutos do 2° tempo, o titular começou a sentir dores mais fortes e precisou ser substituído Alex Telles.

Em entrevista coletiva após o final da segunda vitória no Catar, o capitão da equipe, Thiago Silva, adiantou que o intervalo de tempo disponível para a recuperação física dos jogadores machucados está entre os principais tópicos discutidos pela comissão técnica.

"No tempo de hoje, temos coisas que influenciam muito em termos de recuperação. A comissão é muito capacitada. Se jogarmos o próximo jogo, o seguinte, nas oitavas, terá um tempo menor de recuperação. Temos que pensar nisso, mas a comissão está ciente para chegarmos bem", afirmou o zagueiro.