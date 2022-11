E a próxima Copa? Próximos mundiais devem ocorrer em três países; entenda!

Copa do Mundo está na 22ª edição - Foto: Divulgação

Os aficionados por futebol e por Copa do Mundo já se programam para as próximas competições mundiais. Daqui a quatro anos, o evento acontecerá em três países: México, Estados Unidos e Canadá. Para os supersticiosos, uma boa notícia já que o tri brasileiro foi no México, em 1970, e o tetra nos Estados Unidos, em 1994.

Será a primeira vez que três países sediarão uma Copa e pode ser uma tendência para a Copa de 2030 também, já que Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai apresentaram uma proposta para sediar o evento na América do Sul.

Além disso, Arábia Saudita, Egito e Grécia defendem uma Copa disputada em três continentes diferentes pela primeira vez. Outros candidatos a sediarem a competição são Portugal, Espanha e Ucrânia.