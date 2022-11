Brasil enfrenta dificuldades mas vence a Suíça e se classifica no mundial

Casemiro foi o autor do gol da vitória do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A seleção brasileira enfrentou, na tarde desta sexta-feira (28), a seleção da Suíça, e mesmo com dificuldades, conseguiu conquistar mais uma vitória na competição. Essa é a segunda partida vencida pelo Brasil na Copa do Mundo, que garantiu a classificação para as oitavas de final.

Assim como no jogo contra a Sérvia, o primeiro tempo da partida foi bastante estudado e sem muitas chances de gol. Com uma Suíça bastante fechada, o Brasil deu apenas duas finalizações no gol na primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo voltou da mesma forma, mas com o Brasil demonstrando um pouco mais de vontade. Vinicius Júnior chegou a marcar um gol, abrindo o placar, mas com um impedimento de Richarlison na origem do lance, o gol foi anulado, aumentando a pressão nos brasileiros.

Após o gol anulado e as mexidas de Tite, o Brasil continuou pressionando, e aos 38 minutos da segunda etapa, em um belo chute de Casemiro, a seleção brasileira abriu o placar e fez o 1 a 0. Após o gol, Vini Jr. E Rodrygo ainda tiverem boas chances, mas desperdiçaram.

Agora o Brasil volta a jogar contra Camarões, na próxima sexta-feira (02), mas com a classificação já garantida para as oitavas de finais.