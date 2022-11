Três jogadores da seleção estão com virose e preocupam Tite

O técnico da seleção brasileira parece estar tendo mais preocupações do que aquelas esperadas na Copa do Catar. Além das lesões de Neymar e Danilo, três jogadores apresentam sintomas de virose, o que tem deixado Tite e a comissão técnica apreensivos, segundo informações do portal GOAL.

Antony foi o primeiro a demonstrar mal-estar e alguns sintomas de gripe. Em seguida, Alisson e Lucas Paquetá também começaram a apresentar alguns sintomas, e chegaram a perder algumas atividades da seleção.

No treino da sexta-feira (25), os três jogadores ficaram de fora. A assessoria de imprensa da CBF afirmou que eles "ficaram fazendo trabalhos individualizados" no hotel.

Porém, mesmo sem estar 100% dispostos, o trio esteve presente no aquecimento do treino deste domingo (27), véspera do jogo contra a Suíça, nesta segunda (28).