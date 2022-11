Membro da família real da Arábia reclama de juiz brasileiro na Copa

"O árbitro ignorou a expulsão do zagueiro polonês no primeiro tempo", reclamou empresário árabe - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Um membro da família real da Arábia Saudita utilizou seu perfil nas redes sociais para reclamar do trabalho de Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro que apitou a derrota da seleção saudita para a Polônia na Copa do Mundo.



O empresário Abdul Rahman bin Musa'id Al Saud, filho de um príncipe falecido do país, reclamou das escolhas de Wilton em alguns lances polêmicos da partida. "O árbitro ignorou a expulsão do zagueiro polonês no primeiro tempo, assim como no segundo, e não devolveu a cobrança de pênalti porque o goleiro avançou com os pés fora da linha", escreveu em seu perfil no Twitter.

Abdul é filho do antigo príncipe Musa'id bin Abdulaziz Al Saud e já presidiu a diretoria do clube Al Hilal, um dos principais times de futebol do Oriente Médio.

Em sua segunda partida na Copa, o time árabe perdeu por 2 a 0 para os poloneses. A derrota aconteceu após uma estreia promissora na competição, com uma vitória por 2 a 1 sobre a Argentina na última terça-feira (22/11).