Vasco demonstra interesse em contratar Dorival Júnior

Poucos dias após a confirmação de sua saída do Flamengo, o técnico Dorival Júnior já voltou a aparecer na mira de outro clube carioca. Segundo informações publicadas pelo portal "ge", o Vasco da Gama demonstrou interesse em contratar o ex-treinador de seu principal rival.

Até o momento, a equipe do técnico afirmou não ter recebido qualquer tipo de proposta da diretoria cruz-maltina. Apesar disso, o veículo afirmou, na publicação, que o clube já sinalizou ao mercado seu interesse no nome de Dorival, que seria defendido por figuras internas do Vasco, como Abel Braga, que é especulado como próximo diretor-técnico do time.

A 777 Partners, proprietária da SAF do Vasco, está procurando por um novo profissional para comandar a equipe desde o início do mês, quando foi anunciada a saída do técnico Jorginho. Pessoas próximas à diretoria afirmam que a empresa tem preferência por contratar um estrangeiro para o cargo. Juan Pablo Vojvoda foi sondado pelo time, mas recusou a negociação para renovar o contrato com o time do Fortaleza.

Relatos de pessoas próximas a Dorival Júnior afirmam que o treinador ficou chateado com a decisão da diretoria do Flamengo que acabou afastando-o do cargo e dificultando uma renovação de acordo. O Rubro-negro planeja oficializar o português Vitor Pereira, que treinava o Corinthians, como novo técnico.