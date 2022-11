Argentinos comemoram vitória no vestiário provocando o Brasil

Os jogadores da Argentina comemoraram demais a vitória sobre o México, no último sábado (26). No vestiário, eles cantaram uma música provocando o Brasil. A canção feita por torcedores para a Copa do Mundo de 2022, relembra as derrotas nas finais recentes e a recuperação com o título da Copa América de 2021.

Messi e seus companheiros estavam ouvindo e cantando a música, e o zagueiro Nicolás Otamendi gravou e divulgou tudo nas redes sociais.

Com a vitória de ontem, os argentinos se mantiveram vivos no mundial do Catar, e agora enfrentam a Polônia, na próxima quarta-feira (30), em busca da classificação.

Confira a canção:

Nasci na Argentina

Terra de Diego e Lionel

E dos garotos das Malvinas (soldados da guerra)

Que jamais esquecerei

Não posso te explicar

Porque você não vai entender

As finais que perdemos

Quantos anos as chorei

Mas isso se terminou

Porque no Maracanã

A final com os “brasucas”

Papai voltou a ganhar

Muchachos, agora voltamos a sonhar

Quero ganhar a terceira

Quero ser campeão mundial

E a Diego, que lá do céu podemos ver

Com Don Diego e com La Tota (pais de Maradona)

Torcendo por Lionel