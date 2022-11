Mário Bittencourt é reeleito presidente do Fluminense

Mário Bittencourt foi reeleito presidente do Fluminense. Em assembleia realizada neste sábado, dia 26 de novembro, o candidato, tendo Mattheus Montenegro como vice geral, superou Rafael Rolim e Jorge Briard, da chapa "Meu Fluminense Acelera" e Marcelo Souto e Sergio Poggi, da chapa "Herdeiros de Oscar Cox", com 72% dos votos (total de 2623).

Mário Bittencourt agradeceu o apoio dos sócios e da torcida:

"Todos vocês que vieram aqui hoje, independente se votaram na nossa chapa ou não, eu queria agradecer. Fizemos uma eleição linda, uma eleição do tamanho do Fluminense, onde os adversários se respeitaram e nós somos um clube diferente por causa disso. temos no nosso DNA a educação, o respeito a todos os candidatos. O único clube em que o sócio futebol vota é o Fluminense. Todos os sócios decidiram o destino do clube pelos próximos três anos. O resultado de hoje não demonstra uma campanha bem feita, demonstra o reconhecimento de um trabalho que fizemos passando por acertos e erros. E o Fluminense precisa de mais. Nos momentos de dificuldade, só a torcida salva o clube. Só posso agradecer a todos os funcionários do clube e todos que vieram exercer seu direito".