Neymar tem boa recuperação e pode jogar contra Camarões

O atacante Neymar, que se lesionou no jogo de estreia da seleção brasileira, teve uma boa recuperação nas primeiras 48 horas. O inchaço no local diminuiu e há esperança de volta contra Camarões, na terceira rodada.

De acordo com o departamento médico, o camisa 10 está fora apenas da partida contra a Suíça até o momento, mas a intenção é de tê-lo 100% no restante da Copa do Mundo, e por isso ainda não se sabe quando voltará.

Neymar ainda não está participando dos treinamentos com bola.