Fluminense confirma Fernando Diniz como treinador até 2024

Após vitória na eleição presidencial do Fluminense, na noite do último sábado (26), Mário Bittencourt anunciou que o contrato com Fernando Diniz foi renovado até o final de 2024.

Na temporada passada, no comando do tricolor, a equipe terminou na terceira colocação do Brasileiro e foi semifinalista da Copa do Brasil. Com a boa campanha e um futebol vistoso, a renovação com Diniz era prioridade para o clube.

O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense, estará de volta também, mas dessa vez atuará na integração entre diretoria e comissão técnica. Mário revelou que o ex-jogador irá se juntar ao grupo na próxima temporada.