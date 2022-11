França derrota Dinamarca e se classifica para oitavas de final na Copa

A França se tornou o primeiro país classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 após vencer a Dinamarca na tarde deste sábado (26). O confronto entre as duas seleções europeias terminou com o placar em 2 a 1 para os franceses.

Kylian Mbappé foi o principal destaque da equipe vencedora na partida e marcou os dois gols de sua seleção. O primeiro aconteceu aos 15 minutos do 2° tempo, com assistência do lateral Theo Hernández. A Dinamarca chegou a conseguir um empate temporário, com um gol de cabeça do zagueiro Andreas Christensen, aos 22 do segundo tempo.

Porém, quase ao fim da partida, aos 40 da segunda etapa, o atacante Antoine Griezmann acertou um passe para Mbappé na pequena área, que marcou o segundo gol da equipe e adiantou a classificação dos franceses para a próxima etapa da Copa.

Agora, a França tem ainda mais um compromisso na fase de grupos antes de ir para as oitavas. O time comandado pelo treinador Didier Deschamps enfrenta a Tunísia na próxima quarta (30/11), às 12h. Já seus adversários deste sábado, os dinamarqueses, terão mais uma chance de se classificar no próximo jogo, contra a Austrália, que também acontece às 12h na quarta-feira (30/11).