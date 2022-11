FIFA define árbitro para próxima partida do Brasil na Copa

A FIFA divulgou, neste sábado (26/11), a equipe de arbitragem escolhida para apitar a segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O salvadorenho Ivan Bartón irá comandar o time de árbitros da disputa entre Brasil e Suécia nesta segunda-feira (28/11).

O juiz estreou na Copa 2022 na última quarta (23/11), quando apitou o jogo Alemanha x Japão. Ele foi credenciado pela FIFA em 2018 e já foi árbitro em outra partida do Brasil, em uma disputa contra a Alemanha na primeira rodada da Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

Junto de Bartón, participarão da partida os auxiliares Zachari Zeegelaar, do Suriname, e David Moran, também de El Salvador. Said Martinez, de Honduras, será o quarto árbitro. Já a sala do VAR ficará sob a responsabilidade de Drew Fischer, do Canadá.

O jogo acontece às 13h, no horário de Brasília, no Estádio 974, localizado na capital catari Doha.