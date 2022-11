Flamengo acerta a contratação do técnico português Vitor Pereira

A diretoria do Flamengo acertou, neste sábado (26), a contratação do técnico português Vitor Pereira. Ele deixa o Corinthians, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil deste ano, para assumir um contrato com o rubro-negro carioca até 2024.

Após a oficialização da saída de Dorival Júnior, que conquistou com o time a Copa do Brasil e a Copa Libertadores de 2022, o clube carioca decidiu garantir o acerto com o português.

O acordo ainda não foi confirmado publicamente porque Vitor Pereira ainda tem seu contrato em vigor com o Timão até 31 de dezembro de 2022.

Além do Corinthians, o português de 54 anos tem passagens por Santa Clara e Porto, de Portugal, Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, Olympiacos, da Grécia, Fenerbahçe, da Turquia, Shanghai SIPG, da China, e outros.