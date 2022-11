Médico da Seleção Brasileira afirma que Neymar sofreu entorse no tornozelo direito

Neymar precisou ser substituído ao final do segundo tempo por conta de dores no tornozelo direito - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

No segundo tempo da partida desta quinta-feira (24), que garantiu a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, Neymar precisou ser substituído por conta de dores no tornozelo direito. Ao sair do campo o atacante demonstrou sentir bastante dor e chorou sentado no banco de reservas e também ao sair do estádio no fim da partida.

Ao sair do campo o atacante demonstrou sentir bastante dor e chorou sentado no banco de reservas | Foto: Reprodução

De acordo com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, ele sofreu uma entorse no tornozelo direito, que ficou bastante inchado, e passará por uma reavaliação nas próximas horas para saber a gravidade da lesão no local.

"Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciamos o tratamento e precisamos ter calma e paciência. É muito cedo para dizer [se a Copa do Mundo de Neymar está em risco], é preciso ter calma para definir como será a evolução, disse o médico à Rádio Itatiaia.