Neste domingo, Praia de Icaraí receberá evento Mano a Mano de futebol feminino

O ‘Mano a Mano – Donas do Jogo’ realizará este ano sua oitava edição, mais uma vez voltada para o futebol feminino. O torneio acontecerá no dia 27 de novembro, na Praia de Icaraí, em frente à Rua Otávio Carneiro, em Niterói. O evento ocorrerá das 10h às 14h e irá contar com a presença de nomes ilustres da modalidade: depois da rainha Marta, confirmaram presença as craques Cristiane, Debinha e Alline Calandrini.

O Mano a Mano conta com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria de Esporte Lazer.

Marta, eleita seis vezes a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA, será técnica de uma das três equipes participantes. Cristiane, atleta do Santos, e Debinha, campeã da Copa América 2022 pela Seleção Brasileira, também confirmaram a participação. Alline Calandrini, ex-atleta da modalidade e comentarista da Band, voltará aos gramados para disputa. As jogadoras irão integrar os times da competição. O torneio será transmitido ao vivo pela Band, das 12h às 13h, no programa ‘Show do Esporte’.

Os três times se enfrentarão em uma disputa de ‘golzinho’, brincadeira popular nas ruas brasileiras. Com três atletas em cada equipe, elas tentarão estufar a rede com uma trave reduzida. Além da TV aberta, os torcedores também poderão viver a experiência no local, em uma arquibancada com a capacidade de 500 pessoas.

"É com muita satisfação que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através da Prefeitura de Niterói, recebe no próximo dia 27, na praia de Icaraí, mais uma edição do Projeto Mano a Mano - Donas do Jogo. Além de gratuito, será um grande evento para o público em geral. E a participação de personalidades do futebol feminino, como a gigante Marta, só tem a motivar o evento. Ainda mais na nossa cidade, sempre sediando grandes espetáculos esportivos", ressalta o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart.

O ‘Mano a Mano – Donas do Jogo’ é uma realização da X3M e da Dream Factory, em parceria com a Prefeitura e Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói, com patrocínio do Guaraná Antarctica e Enel, esta última através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Como assistir: o ‘Mano a Mano – Donas do Jogo’ é gratuito, mas os interessados em acompanhar de perto as craques em ação precisam se cadastrar no site https://godream.com.br/

Histórico

A primeira edição do Mano a Mano foi realizada em 2013 e contou com a ilustre presença da lenda jamaicana Usain Bolt, que brilhou na praia de Copacabana naquele ano e, também, nos dois anos seguintes. Em 2016 e 2017, o desafio contou com o velocista norte-americano Justin Gatlin. Em 2018, a competição mudou e foi para as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, com o duelo entre Isaquias Queiroz e o alemão Sebastian Brendel na canoagem. Desde o ano passado, o futebol feminino é a modalidade do Mano a Mano.