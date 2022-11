Bélgica vence o Canadá e garante os primeiros três pontos na Copa do Mundo

A Bélgica entrou em campo, na tarde desta quarta-feira (23), e venceu o Canadá, mesmo que com dificuldades, na estreia das seleções na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

A seleção belga começou a partida um pouco diferente do habitual, levando pressão para a seleção canadense, e logo no primeiro tempo, Courtois salvou a equipe após Davies perder um pênalti.

Um jogo com muitas chances, onde o Canadá era melhor, mas Batshuayi aproveitou uma das oportunidades criadas pela equipe europeia no final da etapa inicial e abriu o placar.

No segundo tempo as coisas continuaram iguais, onde o Canadá pressionava em busca do empate, e a Bélgica buscava ampliar em um contra-ataque. No fim, nada aconteceu, o placar da primeira etapa continuou, e os belgas comemoraram seus primeiros três pontos no mundial.

Agora, a Bélgica enfrenta a seleção de Marrocos no domingo (27), enquanto o Canadá irá jogar contra a Croácia, na mesma data.