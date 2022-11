França espanta 'zebra' e goleia Autrália em sua primeira participação na Copa 2022

A França, última campeã do mundo, mostrou força em sua primeira partida na Copa do Mundo, pelo gruo D, contra a Austrália. Mesmo com diversas baixas no elenco por lesão, incluindo o Bola de Ouro Benzema, a seleção francesa iniciou a busca pelo tricampeonato com uma atuação de gala na goleada por 4 a 1 sobre a Austrália, assumindo a liderança isolada do Grupo D. Giroud fez dois gols, Mbappé e Rabiot marcaram os outros, e Goodwin fez o gol australiano, no início do jogo.

A França colocou ponto final em uma incômoda escrita dos campeões mundiais: nas últimas três Copas, os defensores do título tropeçaram na estreia. Agora, os Bleus têm outra maldição para tentar encerrar: em quatro das cinco Copas deste século (exceção para o Brasil em 2006), a seleção campeã do Mundial anterior parou na fase de grupos. Com a atuação desta terça, a França deu grande passo para espantar esse fantasma também. O time de Didier Deschamps volta a campo sábado, contra a Dinamarca, e depois enfrenta a Tunísia, dia 30.