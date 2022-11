Copa do Mundo: confira os jogos desta terça-feira (22)

O terceiro dia de Copa do Mundo tem quatro partidas a serem disputadas. Nesta terça-feira (22), o primeiro jogo começa às 7h e o último às 16h.

Hoje, estreiam a Argentina, vice em 2014, e a França, campeã em 2018. Os argentino têm Messi como a sua principal estrela e enfrentam a Arábia Saudita na primeira partida do dia. Já os franceses, que perderam o astro Benzema, com uma lesão, jogam no último horário desta terça (22).

Confira a agenda completa:

Argentina x Arábia Saudita

Local: Estádio Nacional de Lusail (Lusail)

Hora: 7h (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

-----

Dinamarca x Tunísia

Local: Estádio da Cidade da Educação (Doha)

Hora: 10h (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

-----

México x Polônia

Local: Estádio 974 (Doha)

Hora: 13h (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

-----

França x Austrália

Local: Estádio Al Janoub (Al-Wakrah)

Hora: 16h (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Twitch (Casimiro)