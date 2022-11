Holanda tem dificuldades mas vence Senegal por 2 a 0

A Holanda enfrentou Senegal, na tarde desta segunda-feira (21), pela 1ª rodada da Copa do Mundo, e apesar de contar com bastante dificuldade, principalmente no primeiro tempo, conseguiu uma vitória por 2 a 0 e garantiu os três primeiros pontos no mundial.

O jogo foi meio morno no primeiro tempo, sem muitas chances de gols para ambas as equipes, e ao final dos 45 minutos iniciais, o 0 a 0 permaneceu no placar.

O segundo tempo não mudou muito, permanecendo ainda um jogo truncado. Contudo, algumas boas chances foram criadas nos dois lados, e após uma falha do goleiro senegalês Mendy, e uma bela assistência do holandês De Jong, Gakpo abriu o placar para Holanda já aos 39 minutos do segundo tempo.

A partir daí o jogo mudou nessa reta final, com uma pressão de Senegal em busca do empate, mas quem fez o segundo gol foi a Holanda, aos 54 minutos da segunda etapa, onde em um contra-ataque, Memphis Depay chutou para defesa do goleiro e a bola acabou sobrando para Klaassen empurrar para o gol. No final, 2 a 0 para Holanda, que confirmou o favoritismo para essa partida.