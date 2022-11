Tite pede mudanças no gramado em que seleção está treinando

Tite solicitou alterações no CT do estádio Al-Arabi - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite solicitou alterações no CT do estádio Al-Arabi - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Após uma visita ao estádio Lusail, onde o Brasil estreia na Copa do Mundo, o técnico Tite observou diferenças do gramado para o do local de treinos e pediu para que a CBF solicite mudanças no CT.

Segundo Tite, a altura do gramado do Al-Arabi, onde a seleção treinará pela segunda vez nesta terça (22), está maior em relação a do estádio em que visitaram nesta segunda-feira (21).

O campo deste centro de treinamento será utilizado pela seleção brasileira durante toda a Copa do Mundo. Embora de boa qualidade, o gramado está mais alto e fofo.

O Brasil jogará duas vezes no Lusail que realizaram a visita nesta segunda (21): contra a Sérvia, na estreia, e contra Camarões, no último jogo da fase de grupos. Talvez por isso, o técnico considere importante a adequação entre os dois gramados.