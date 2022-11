Inglaterra estreia com goleada de 6 a 2 sobre o Irã

O time da Inglaterra fez sua estreia na Copa do Mundo do Qatar com vitória sobre o Irã, na manhã desta segunda (21). Os britânicos ganharam de 6 a 2.

Demonstrando sua superioridade técnica desde o início da partida, os ingleses encerraram o primeiro tempo já com 3 a 0.

Na segunda parte do jogo, conseguiram fazer mais três gols, porém o Irã conseguiu diminuir a diferença marcando dois gols, sendo um de pênalti.

O time do Irã teve um imprevisto antes do relógio marcar 10 minutos, e enquanto o placar ainda estava em O a O: o goleiro, Alirenza Beiranvand, se chocou contra um companheiro de time. O iraniano precisou ser atendido, com um sangramento no nariz.

O jogo chegou a ficar paralisado por oito minutos, mas o jogador não conseguiu permanecer na partida e precisou ser substituído pelo outro goleiro da seleção iraniana, Hossen Hosseini.