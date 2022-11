Fluminense e Fernando Diniz chegam a acordo, mas treinador aguarda eleição para assinar

O treinador Fernando Diniz decidiu que quer continuar no Fluminense e aceitou a proposta do clube - Foto: Divulgação

O treinador Fernando Diniz decidiu que quer continuar no Fluminense e aceitou a proposta do clube, com renovação até o ano de 2024. Porém, a assinatura só será feita após a eleição presidencial, que acontece no dia 26 deste mês. A decisão foi tomada por ambas as partes.

Diniz já deixou claro e deu sua palavra ao atual presidente do clube, Mário Bittencourt, de que caso seja reeleito, ele continuará sendo o treinador do tricolor do Rio. Caso Mário perca a eleição, a história pode mudar e o treinador pode vir a tomar um novo rumo.

Embora Diniz não tenha se pronunciado publicamente sobre essa situação, em 2019 o dirigente Celso Barros, que é ex-presidente da Unimed e vice-presidente geral, e o treinador trocaram farpas após a sua saída na primeira passagem pelo Fluminense. Ainda existe um certo ressentimento nesta relação e Celso apoia as chapas de oposição na atual eleição do clube.

O treinador se sente mais confortável se a situação atual for mantida, onde Mário Bittencourt é o presidente e Paulo Angioni, o diretor de futebol do clube, ambos são nomes de confiança de Fernando Diniz.

Os dois pré-candidatos de oposição ao pleito no atual momento são Marcelo Souto e Rafael Rolim. Os dois já afirmaram que querem Diniz como treinador do clube caso vençam.