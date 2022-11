Dada a largada para a maior festa do futebol mundial; confira!

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022, no Catar, aconteceu no fim da manhã desde domingo (20), pelo horário de Brasília. A festa foi marcada por discursos de inclusão, recordações de ex-jogadores e música, no estádio Al Bayt, em Al Khor.

Para entrar no estádio com a taça desta edição da Copa do Mundo, o escolhido foi o ex-jogador Marcel Desailly, campeão do mundo pela França em 1988. Quem também esteve presente na festa se abertura foi o ator Morgan Freeman, que recebeu Ghanim Al Muftah, um influenciador do Catar que é portador da síndrome de regressão caudal. Ele deixou uma mensagem sobre inclusão e fez críticas às leis locais muito restritivas.

Também durante a abertura da Copa, houve o desfila das 32 bandeiras das seleções participantes do torneio, os uniformes dos times e os mascotes das Copas passadas. O mascote desse ano, o La'eeb, também fez sucesso entre os presentes no estádio.

Mascote | Foto: Divulgação

Já em relação a parte musical da festa, Jung Kook, da banda sul-coreana de K-Pop de grande sucesso mundial, o BTS, fez sua apresentação, assim como o cantor catari Fahad Al Kubaisi, que é também o embaixador oficial da Copa do Mundo.