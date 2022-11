Fisiculturista de Niterói conquista terceiro lugar em competição nos EUA

O fisiculturista de Niterói, Gabriel Garcez Santos Quattrociocchi, de 30 anos, representou o Brasil na última semana em Las Vegas, nos EUA, ao participar da Natural Olympia, que é uma competição de fisiculturismo.

“Sempre gostei de atividade física e comecei a me aperfeiçoar nesse mundo a partir da calistenia, me especializando também em TRX. Mas a minha paixão maior veio esse ano, quando me lancei totalmente a musculação e no bodybuilding.”, contou o brasileiro.

Gabriel, que também é Policial Militar em Niterói, disputou seu primeiro campeonato em Taubaté, em São Paulo, em 2022, e acabou conquistando duas medalhas, sendo uma de 1º lugar na mens physique master e a de 5º lugar na mens physique open. Com isso, ele ganhou o direito de fazer parte do primeiro grupo brasileiro no Natural Olympia.

O Natural Olympia é considerado hoje a maior competição de fisiculturismo do mundo, onde os melhores atletas de cada federação da INBA, espalhados por diversos países, disputam esse campeonato.

Representando o Brasil, Gabriel disputou a competição e garantiu o terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze na categoria mens physique master.

“Para mim foi a realização de um sonho. Sentimento de vitória e de consagração por ter superado os diversos obstáculos e as diversas adversidades. E é bom também ser exemplo para muitas pessoas que desejam praticar o esporte sendo natural e buscando a saúde e a estética em mais plena harmonia.”, completou Gabriel.