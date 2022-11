FIFA oficializa a proibição da venda de cerveja nos estádios da Copa no Catar

Há dois dias do início da Copa do Mundo do Catar, a FIFA anunciou, nesta sexta-feira (18), que a venda de bebidas alcoólicas está proibida nos estádios da Copa.

A Budweiser, importante patrocinadora da Copa do Mundo, só poderá vender a sua cerveja sem álcool em todo o recinto dos estádios.

"Após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a Fifa, foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas no Fifa Fan Festival, em outros destinos de torcedores e locais licenciados, retirando os pontos de venda de cerveja dos perímetros dos estádios da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar", disse um porta-voz da FIFA em comunicado.

Esta é a primeira Copa do Mundo que será realizada em um país muçulmano conservador com rígidos controles sobre o álcool, cujo consumo é proibido em público.