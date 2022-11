Vasco e Flamengo têm interesse em lateral com passagens por Fluminense e Botafogo

Atualmente no Benfica, Gilberto já passou por três dos quatro grandes clubes do Rio - Foto: Divulgação/Benfica

Após dois anos distante do futebol nacional, o lateral Gilberto, de 29 anos, pode estar de voltando para as quadras brasileiras. Segundo informações de jornalistas esportivos do Brasil e da Turquia, Flamengo e Vasco estão interessados em trazer o atleta do Benfica, de Portugal, para suas equipes e pode disputar pela contratação do jogador em breve.

O jornalista Júlio Miguel Neto divulgou, nesta sexta (18/11), que os empresários do jogador já se encontraram com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. O Rubro-negro estaria interessado em assinar com Gilberto para colocá-lo na vaga deixada por Rodinei, que não jogará mais pela equipe na próxima temporada.

Já o Vasco, segundo o jornalista turco Ekren Konur, estaria interessado em pedir o atleta emprestado ao Benfica. O lateral chegou a vestir a camisa do Cruz-maltino em 2017, quando foi emprestado ao time carioca pelo Fiorentina , da Itália.

Gilberto tem passagens em três dos quatro grandes clubes do Rio. Ele estreou profissionalmente pelo Botafogo, em 2013, e lá ganhou destaque. De lá, foi emprestado ao Internacional em 2014. Ele chegou a jogar algumas partidas pelo Botafogo novamente antes de ser vendido ao Fiorentina. Desde então, ele jogou emprestado no Vasco e no Fluminense. Com o tricolor, chegou a assinar contrato definitivo antes de partir, no fim de 2020, para o Benfica, em Portugal.