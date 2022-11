Saiba quanto custa a chuteira que será usada por Neymar na Copa do Mundo

Chuteira é predominantemente laranja com detalhes dourados - Foto: Divulgação

Chuteira é predominantemente laranja com detalhes dourados - Foto: Divulgação

Neymar e a Puma, sua patrocinadora, divulgaram nesta quinta-feira (17), a chuteira que o craque da seleção brasileira usará nas partidas do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

O modelo chamado de “Future NJR Dream Chaser”, já está sendo vendido nos sites esportivos e o valor é de R$329,90. A chuteira é predominantemente laranja com detalhes dourados.

A chuteira divulgada ainda não está sendo utilizada pelo camisa 10 em Turim, na Itália, onde o Brasil se prepara antes de partir para o Catar. A data tá estreia da nova peça deve ser na estreia da seleção no mundial, diante da Sérvia, no dia 24.

