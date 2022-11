Saravia não continua no Botafogo em 2023, confirma clube

Próximo destino do jogador argentino ainda não foi anunciado - Foto: Reprodução/YouTube - BotafogoTV

Próximo destino do jogador argentino ainda não foi anunciado - Foto: Reprodução/YouTube - BotafogoTV

O Botafogo confirmou, nesta quarta-feira (16), que o lateral-direito Renzo Saravia, de 29 anos, não continuará na equipe em 2023. O time e o atleta argentino decidiram não renovar o contrato, assinado em março deste ano.

"O atleta Renzo Saravia não vai permanecer no clube em 2023. O jogador, que fez parte do primeiro ano da SAF, sempre teve uma postura muito profissional, com dedicação nos treinos e nos jogos. O Glorioso deseja sorte em seus futuros desafios e sucesso na carreira. Valeu, Saravia!", escreveu o clube em seu perfil oficial na rede social Twitter.

Saravia chegou como reforço passagem pelo Internacional. Com a camisa alvinegra, ele disputou 29 partidas e não chegou a marcar nenhum gol. O próximo destino do jogador ainda não foi anunciado. Nos próximos meses, o Botafogo deve iniciar negociações com outros atletas para substituir a posição deixada pelo argentino