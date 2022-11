Gonçalense de 8 anos se consagra vice-campeã mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi

A lutadora de jiu-jitsu Rafaella Maiato, de apenas oito anos, se tornou vice-campeã mundial de jiu-jitsu no World Jiu-jitsu Festival, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, na última semana.

Rafaella ficou em segundo lugar na categoria KIDS GIRLS / KIDS 3 / GREY / 36KG - A. Além da pequena atleta, vários outros brasileiros também participaram e faturaram títulos na competição.

"Eu como mãe, apoiadora embarquei nessa para realizar o tão sonhado objetivo. Ainda continuamos em busca de empresas e clubes que queiram apoiar ela nesses eventos. É muito importante conseguir patrocínios. Agora é se destacar nos melhores eventos do mundo até chegar a tão sonhada faixa preta", conta a mãe da atleta, Joyce Maiato.

A menina gonçalense, que é moradora da Trindade, já conquistou um vice-campeonato brasileiro, um pan-americano, um mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO) e um Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) Tour Guarapari International, entre outros.

A mãe de Rafaela destacou o esforço que foi realizado para que a menina conseguisse ir para Abu Dhabi. Para arrecadar o valor, foram meses de muita correria e tensão para a família, pois mesmo com ajuda de alguns apoiadores, ainda não era o suficiente para embarcar para a viagem.

Atleta da Academia Gracie Barra, no Centro de São Gonçalo, Rafaella tem como referência no esporte a pentacampeã do mundo Kyra Gracie | Foto: Arquivo Pessoal

"Meu agradecimento vai para todas as pessoas que me ajudaram nessa coquista. Se não fosse as minhas rifas, empadas, brigadeiros e a minha feijoada talvez eu não tivesse chegado nem perto de onde cheguei", disse a pequena atleta em seu perfil do Instagram.

José Aldo e os jovens Micael Galvão, atleta mais novo a conquistar um Grand Slam de Jiu-Jitsu, e Gabrieli Pessanha, que também já conquistou o mundial da IBJJF.