Caio Ribeiro afirma que Mano Menezes será o novo técnico da Seleção Brasileira

O ex-jogador e atual comentarista do Grupo Globo Caio Ribeiro, em live do Cartola nesta terça-feira (15), afirmou que após a Copa do Mundo do Catar, Mano Menezes será o novo técnico da Seleção Brasileira.

Caio também afirmou que o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez será o próximo diretor da CBF, o que foi negado pelo mesmo.

"Meu Deus, Caio Ribeiro deve ter ido na cartomante ou viu bola de cristal kkkkkkk", escreveu Andrés Sanchez.

"Não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco. Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com Andrés Sanchez, que será o próximo diretor da seleção brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não", disse Caio Ribeiro.

Atualmente, Mano comanda o Internacional e tem contrato válido até o fim de 2023.