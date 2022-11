Técnico do Botafogo desperta interesse em clube paulista

Parece que o técnico do Botafogo, Luís Castro, anda chamando a atenção de outros clubes fora do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pelo portal “Transfers24hr”, a diretoria do Corinthians está interessada no português e pode sondá-lo em breve.

"Luis Castro pode voltar a entrar na agenda do Corinthians. O treinador português do Botafogo continua a despertar o interesse da direção do clube Paulista que poderá voltar à carga", escreveu o portal, especializado no mercado do futebol.

Na época em que foi contratado pelo alvinegro carioca, Castro também estava sendo observado pelo time paulista, que acabou trazendo outro treinador de Portugal, Vítor Pereira, para comandar a equipe.

Primeiro nome a treinar time após venda da SAF à John Textor, Luís Castro estreou no Botafogo em abril deste ano e assinou contrato para ficar no comando da equipe por dois anos.